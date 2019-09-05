Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 12:51

Кабул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв прогремел в четверг во второй половине дня в городе Пули-Алам, административном центре провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

Отмечается, что взрывное устройство сработало на пути следования колонны правительственных войск.

Взрыв в Логаре произошел спустя несколько часов, после того, как в Кабуле перед зданием отделения управления национальной безопасности была взорвана заминированная автомашина, в результате чего погибли 10 мирных жителей, 42 человека получили ранения.

Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

пч

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