Кабул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв прогремел в четверг во второй половине дня в городе Пули-Алам, административном центре провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
Отмечается, что взрывное устройство сработало на пути следования колонны правительственных войск.
Взрыв в Логаре произошел спустя несколько часов, после того, как в Кабуле перед зданием отделения управления национальной безопасности была взорвана заминированная автомашина, в результате чего погибли 10 мирных жителей, 42 человека получили ранения.
Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).
пч