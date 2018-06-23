Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Лондон. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Взрыв прогремел в субботу в зимбабвийском городе Булавайо на стадионе в момент выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы, сообщают местные СМИ.

Есть пострадавшие, в их числе вице-президент и несколько министров. Глава государства не пострадал.

"Президент не пострадал и переведен в государственную резиденцию в Булавайо", - заявил журналистам представитель канцелярии президента Джордж Чарамба.

"Начато расследование, о деталях будет сообщено общественности", - отметил он.

1ар бс

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс