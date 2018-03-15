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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 17:19 15.03.2018 - 17:19

*** Здание завода охвачено огнем

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - На химическом заводе в американском городе Крессон (штат Техас) прогремел взрыв, передает в четверг американский телеканал Си-Би-Эс.

В результате взрыва одно из производственных помещений завода охватил масштабный пожар.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, но тушение пожара осложнено тем, что пока неизвестно, какие именно химикаты горят. Ожидается прибытие экспертов-химтехнологов

По первоначальным данным местной полиции, в результате взрыва серьезно пострадал один человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

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