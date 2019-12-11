Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 7:35

*** Ранены почти 50 человек

Кабул.11 декабря. ИНТЕРФАКС - В среду примерно в 6:00 утра (4-30 мск) заминированный автомобиль был взорван вблизи "Корейской клиники", которая находится на территории военной базы США Баграм, сообщает афганская служба "Голоса Америки" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Парван Вахиду Шакар.

"Сразу же после взрыва несколько нападавших вошли в больницу и начали перестрелку с иностранными военными. Столкновение продолжается почти четыре часа", - цитирует Шакар "Голос Америки".

Между тем, представитель полиции региона сообщил радиостанции, что афганские силы безопасности доставили в больницу 47 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, получивших ранения в результате взрыва.

По словам представителей службы безопасности провинции Парван, иностранные войска, дислоцированные в Баграме, пока не допускают афганских военных и в настоящее время сами предпринимают усилия по ликвидации нападавших.

ки

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