Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

*** Премьер не пострадал

Иерусалим. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, пишет во вторник сайт израильской газеты "Гаарец".

По данным издания, премьер не пострадал и в настоящий момент находится в безопасности.

По информации израильских СМИ, в результате взрыва несколько человек получили легкие ранения.

В Палестинской национальной автономии обвинили в произошедшем инциденте движение ХАМАС, коньтролирующее сектор Газа.

Р.Хамдалла прибыл в сектор Газа в сопровождении главы палестинской разведки Маджида Фараджа.

тэ во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта









swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

Интерфакс