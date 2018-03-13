Взрыв произошел близ кортежа палестинского премьера в секторе Газа
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*** Премьер не пострадал
Иерусалим. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, пишет во вторник сайт израильской газеты "Гаарец".
По данным издания, премьер не пострадал и в настоящий момент находится в безопасности.
По информации израильских СМИ, в результате взрыва несколько человек получили легкие ранения.
В Палестинской национальной автономии обвинили в произошедшем инциденте движение ХАМАС, коньтролирующее сектор Газа.
Р.Хамдалла прибыл в сектор Газа в сопровождении главы палестинской разведки Маджида Фараджа.
тэ во
Интерфакс