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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 10:36 13.03.2018 - 10:36

*** Премьер не пострадал Иерусалим. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В секторе Газа прогремел взрыв рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы, пишет во вторник сайт израильской газеты "Гаарец". По данным издания, премьер не пострадал и в настоящий момент находится в безопасности. По информации израильских СМИ, в результате взрыва несколько человек получили легкие ранения. В Палестинской национальной автономии обвинили в произошедшем инциденте движение ХАМАС, коньтролирующее сектор Газа. Р.Хамдалла прибыл в сектор Газа в сопровождении главы палестинской разведки Маджида Фараджа. тэ во Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс