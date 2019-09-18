Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 12:21

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Сильный взрыв прогремел в среду в афганском городе Джелалабад (провинция Нангархар), сообщает телеканал Tolo News.

По первым данным, взрывное устройство сработало близ одного из госучреждений. Данных о жертвах пока не поступало. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.

В последние дни в Афганистане участились проводимые движением "Талибан" (запрещено в РФ) теракты. Эта тенденция наметилась после решения США прекратить переговоры с талибами о мирном решении афганского конфликта.

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