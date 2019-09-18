Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 14:01

***В результате пострадали минимум 10 человек

(расширенная версия сообщения от 13:21, добавлены подробности)

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Сильный взрыв прогремел в среду в афганском городе Джелалабад (провинция Нангархар), сообщает телеканал Tolo News.

Взрывное устройство сработало близ одного из госучреждений. Затем в здание ворвались вооруженные террористы. Силам безопасности пока не удалось нейтрализовать всех нападавших.

В результате атаки пострадали минимум 10 человек, сообщает агентство ЭФЭ. Медики ожидают, что число раненых возрастет.

Из здания удалось эвакуировать 12 человек, операция по спасению все еще продолжается.

По данным ЭФЭ, в госучреждении выдавали национальные удостоверения личности, известные как e-Tazkira, призванные заменить заполняемые от руки устаревшие документы.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.

В последние дни в Афганистане участились проводимые движением "Талибан" (запрещено в РФ) теракты. Эта тенденция наметилась после решения США прекратить переговоры с талибами о мирном решении афганского конфликта.

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