Париж. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Взрыв прогремел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает французское радио.
Согласно его данным, шесть человек получили ранения.
Отмечается, что взорвалась "посылка со взрывным устройством". Инцидент произошел на улице Виктора Гюго.
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