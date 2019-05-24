Париж. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Взрыв прогремел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает французское радио.

Согласно его данным, шесть человек получили ранения.

Отмечается, что взорвалась "посылка со взрывным устройством". Инцидент произошел на улице Виктора Гюго.

1вл во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта