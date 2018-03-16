Взрыв произошел на заводе по утилизации боеприпасов на востоке ФРГ, ранен один человек
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Берлин. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в немецком городе Люббен (федеральная земля Бранденбург), пишет в пятницу онлайн-портал газеты "Зюддойче цайтунг".
В результате взрыва один сотрудник предприятия был ранен, а еще один пропал без вести
По информации издания, после взрыва на заводе вспыхнул пожар.
На месте событий работают пожарные расчеты. В операции по устранению последствий взрыва также задействованы вертолеты.
Пока остается неясным, вызвали ли взрыв сдетонировавшие старые боеприпасы, или взрыв произошел по другим причинам.
кю аю
Интерфакс