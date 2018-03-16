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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 17:46 16.03.2018 - 17:46

Берлин. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в немецком городе Люббен (федеральная земля Бранденбург), пишет в пятницу онлайн-портал газеты "Зюддойче цайтунг".

В результате взрыва один сотрудник предприятия был ранен, а еще один пропал без вести

По информации издания, после взрыва на заводе вспыхнул пожар.

На месте событий работают пожарные расчеты. В операции по устранению последствий взрыва также задействованы вертолеты.

Пока остается неясным, вызвали ли взрыв сдетонировавшие старые боеприпасы, или взрыв произошел по другим причинам.

кю аю

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