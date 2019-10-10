***Речь не идет о теракте
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Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Два человека получили серьезные ранения после того, как на мусороперерабатывающем заводе на севере Австрии в четверг утром прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.
Инцидент имел место в районе города Линц недалеко от местного аэропорта.
Еще три человека получили легкие ранения.
На месте событий работают 13 пожарных расчетов.
"Нет никаких признаков того, что взрыв на мусороперерабатывающем заводе Австрии, в результате которого в четверг пострадали пять человек, был террористической атакой", - заявил представитель местной полиции.
Однако точная причина взрыва пока неизвестна.
1ка аю