Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 11:51

***Речь не идет о теракте

(дополненная версия, добавлен 5-й абзац)

Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Два человека получили серьезные ранения после того, как на мусороперерабатывающем заводе на севере Австрии в четверг утром прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.

Инцидент имел место в районе города Линц недалеко от местного аэропорта.

Еще три человека получили легкие ранения.

На месте событий работают 13 пожарных расчетов.

"Нет никаких признаков того, что взрыв на мусороперерабатывающем заводе Австрии, в результате которого в четверг пострадали пять человек, был террористической атакой", - заявил представитель местной полиции.

Однако точная причина взрыва пока неизвестна.

1ка аю

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