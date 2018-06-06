Взрыв произошел на силосной башне во Франции. 11 человек ранены
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Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Около 70 сотрудников французской пожарной службы прибыли в среду к месту взрыва, произошедшего на силосной башне в Страсбурге, сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек. На месте происшествия разгорелся пожар и образовалось большое облако дыма.
Причина инцидента не называется.
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Интерфакс