Взрыв произошел на силосной башне во Франции. 11 человек ранены

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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 10:25 06.06.2018 - 10:25

Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Около 70 сотрудников французской пожарной службы прибыли в среду к месту взрыва, произошедшего на силосной башне в Страсбурге, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек. На месте происшествия разгорелся пожар и образовалось большое облако дыма. Причина инцидента не называется. 1во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс