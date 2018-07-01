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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 14:57 01.07.2018 - 14:57

Джалалабад. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Двенадцать человек погибли, еще не менее 20 ранены в результате взрыва в городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на администрацию центральной больницы провинции.

Согласно сообщениям СМИ, все жертвы - гражданские лица.

Утром в Джалалабаде в присутствии президента страны Мухамада Ашрафа Гани был дан старт строительству регионального медицинского центра.

М.Гани прибыл в Джалалабад в воскресенье утром в условиях повышенных мер безопасности и принял участие в церемонии закладки перового камня в строительстве крупного оздоровительного комплекса восточной зоны, рассчитанного на прием 1 тыс. больных. Оздоровительный комплекс построят на площади в 200 акров земли.

Между тем перед самым визитом неизвестные вооруженные лица на территории уезда Кхогьяни обезглавили трех сотрудников лицея и сожгли библиотеку. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) оповестило, что не имеет отношения к инциденту. Предполагается, что за терактом стоит террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), которая ранее выступала с угрозами нападения на школы региона.

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