Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 8:55

*** Вероятно, она "вброшена" спецслужбами США

Брюссель. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Видеозапись, на которой запечатлен факт передачи денег российским военным вероятному сербскому агенту, распространена, вероятнее всего, американской спецслужбой, утверждает сербская газета "Блиц".

По данным издания, было предпринято почти 50 попыток для обнародования видеозаписи, однако российские спецслужбы успешно их пресекали.

"Каждый сайт, который публиковал запись, выводился в оффлайн в рекордное время", - отмечает газета.

"На видеозаписи, появившейся на Youtube, запечатлена встреча двух мужчин на автопарковке в Земуне (район Белграда). Один из них, его лицо размыто, поскольку он находится под защитой, но утверждается, что это сербский официальный представитель "агент, офицер", а другой, который передает ему деньги, - Георгий Клебан - подполковник российской армии, помощник военного атташе посольства России в Белграде, но с этой службы он был отозван в июне этого года", - пишет "Блиц".

Между тем агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу РТС подлинность кадров, на которых запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

Видеозапись появилась на Youtube 17 ноября. На ней предполагаемый сотрудник российской военной разведки передает сумку высокопоставленному сотруднику разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем, судя по видеозаписи, серб достает конверт с деньгами из той же сумки.

1ар де

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