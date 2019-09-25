Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 12:21

Мадрид. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает его нынешний визит в Россию лучшим моментом для укрепления сотрудничества между двумя странами.

"Визит в Россию укрепляет альянс, двустороннее сотрудничество и способствует целостному развитию наших народов. Отношения уважения и дружбы, которые мы выстраивали на протяжении 20 лет, это лучший момент для его консолидации. Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!" - написал в среду Мадуро в своем Twitter.

Президент Венесуэлы находится с визитом в России, в рамках которого он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

1ар бп

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