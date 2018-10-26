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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 16:21 26.10.2018 - 16:21

Нью-Йорк (ООН). 26 октября. ИНТЕРФАКС - Визит спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Дамаск дал положительные результаты, заявил в пятницу на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.

"Визит Стаффана (де Мистуры - ИФ) в Дамаск по приглашению сирийского правительства был полезным на пути к реализации поставленных задач", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Сам факт визита спецпредставителя в Дамаск имеет принципиальное значение", - подчеркнул он.

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