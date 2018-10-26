Визит де Мистуры в Дамаск был полезным - Небензя
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Нью-Йорк (ООН). 26 октября. ИНТЕРФАКС - Визит спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Дамаск дал положительные результаты, заявил в пятницу на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Визит Стаффана (де Мистуры - ИФ) в Дамаск по приглашению сирийского правительства был полезным на пути к реализации поставленных задач", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
"Сам факт визита спецпредставителя в Дамаск имеет принципиальное значение", - подчеркнул он.
1тэ ар де
Интерфакс