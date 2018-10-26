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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 16:41 26.10.2018 - 16:41

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Нью-Йорк (ООН). 26 октября. ИНТЕРФАКС - Визит спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Дамаск дал положительные результаты, заявил в пятницу на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.

"Визит Стаффана (де Мистуры - ИФ) в Дамаск по приглашению сирийского правительства был полезным на пути к реализации поставленных задач", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Сам факт визита спецпредставителя в Дамаск имеет принципиальное значение", - подчеркнул он.

По словам В.Небензи, С.де Мистура будет работать над урегулированием ситуации в Сирии вплоть до окончания срока на посту спецпредставителя.

"Мы уверены, что в оставшийся до завершения мандата срок Стаффан не оставит попыток продвинуться в этом вопросе в рамках своего мандата посредника при полном уважении к суверенитету Сирии", - считает В.Небензя.

По словам постпреда РФ при ООН, "не стоит недооценивать значение визита и ту динамику, которую этот визит может придать процессу урегулирования".

Помимо этого, В.Небензя отметил, что Россия хотела бы предостеречь тех, кто искусственно нагнетает кризис в Сирии.

С.де Мистура, как ожидается, также примет участие во встрече представителей России, Турции, Франции и Германии, которая состоится 27 октября в Стамбуле.

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