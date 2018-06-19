Визит Ким Чен Ына в Пекин усилит стратегические связи двух сторон для стабильности региона - МИД КНР
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Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пекин усилит стратегические связи по основным вопросам между двумя государствами, цитирует агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Он отметил, что "это поможет установлению мира в регионе и стабильности".
По его словам, Китай поддерживает призывы России к незамедлительному снятию с КНДР односторонних санкций, которые были приняты вне Совета Безопасности ООН.
"Китай всегда выступал против ограничительных мер, введенных без участия СБ ООН. Эта позиция очень четкая", - добавил Гэн Шуан.
Ранее во вторник западные СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин.
Как написала японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.
Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Д.Трампом.
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Интерфакс