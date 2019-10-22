Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 9:02

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Прибытие двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в ЮАР, планировавшееся во вторник, перенесено на сутки, сообщил директор издания African Defence Review Даррен Оливье.

По имеющимся данным, прилет российских "стратегов" теперь ожидается в среду в 06:30 по местному времени (07:30 мск).

В понедельник Южно-Африканские национальные силы обороны сообщили, что два стратегических бомбардировщика ВКС РФ Ту-160 во вторник утром должны были прибыть с визитом в ЮАР.

Минобороны РФ подтвердило, что "авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику".

1нв бп

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