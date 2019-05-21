Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 13:16

Париж. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Человек, забравшийся накануне на Эйфелеву башню, оказался просителем убежища - выходцем из России, сообщила во вторник французская радиостанция Эроп-1.

Согласно ее данным, этот человек изъяснялся на английском, а затем на русском языках. Он на протяжении примерно пяти часов находился на одном из пролетов достопримечательности, на очень большой высоте, и отказывался слезать.

По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство.

Позже его задержала полиция, сейчас он ожидает допроса.

Радиостанция отмечает, что сотрудники Эйфелевой башни намерены направить жалобу в связи с тем, что из-за инцидента им пришлось проводить эвакуацию посетителей и закрывать монумент.

Прежде аналогичный случай произошел на Эйфелевой башне в октябре 2017 года.

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