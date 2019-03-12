Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе положительно оценили доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Сирии от 1 марта и призвали привлечь к ответственности тех, кто виновен в применении химоружия 7 апреля 2018 года, сообщили во вторник в представительстве Великобритании при ОЗХО.
"Мы уверены, что те, кто использовал химоружие (в Сирии - ИФ), должны нести ответственность. Безнаказанность виновных в этом нельзя терпеть", - отмечается в заявлении, выдержки которого приводятся в Twitter британского представительства.
При этом в ЕС уверены, что в ОЗХО верно провели анализ информации случая применения химоружия в Сирии, что доказывает факт его использования.
7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.
В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.
1тэ ар ав