Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Время для поиска виновных в распространении COVID-19 еще будет, а пока стоит сосредоточиться на том, чтобы оживить мировую экономику, считает госсекретарь США Майк Помпео.

"У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло, и что те, кто виновен в этом, понесут ответственность. Я уверен, что это произойдет. На данный момент я думаю, что нам абсолютно необходимо сосредоточиться на стоящей перед нами задаче создания таких систем, которые позволят нам вновь открыть американскую экономику, а в конечном счете и мировую экономику. Еще будет время для взаимных обвинений", - заявил Помпео в интервью BILD-TV.

Между тем, он отметил, что США сожалеют о том, что Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, появившемся в Ухане.

"Мы постоянно говорили, что сожалеем о том, (...) что китайское правительство, китайская коммунистическая партия не предоставили эту информацию своевременно. Это очень печально, потому что это создало реальный риск во всем мире", - напомнил госсекретарь США.

По его мнению, сейчас важно понять, как и где все началось.

"Важно, чтобы мы могли гарантировать, что нечто подобное не повторится снова (...) Мы хотим, чтобы лучшие ученые земного шара, включая китайских ученых, приняли участие в том, чтобы мы оценили, где это началось, где возникло, как распространилось по всему земному шару (...) Мы должны быть уверены, что ни одна страна никогда не станет причиной того, что нечто подобное произойдет снова, и что мы все вместе работаем над уменьшением риска повторения такой угрозы, как COVID-19", - сказал он.

Согласно последним данным американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека.

По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 тыс. 619 инфицированных и 23 тыс. 529 умерших.

1вз аг

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