Этот контент был опубликован 18 мая 2019 г. 13:54

*** Он пошел на такой шаг, чтобы сохранить правящую коалицию

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Берлин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу, на следующий день после публикации расследования о скандальном видео, заявил об отставке.

Как передает немецкий телеканал Welt, на пресс-конференции Штрахе заявил, что никогда не делал ничего противозаконного, а в случае видео просто хотел своим "поведением мачо" "произвести впечатление на привлекательную женщину".

Также он признал, что "вел себя как подросток", а случившееся охарактеризовал как "крайне неприятную историю, связанную со злоупотреблением алкоголя". Политик, сообщил, что просит прощения за свое поведение у жены и сторонников.

Немецкие СМИ, в свою очередь, отмечают, что, по словам Штрахе, он решил добровольно уйти в отставку, чтобы сохранить правящую коалицию во главе с Себастьяном Курцем.

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Пока неясно, кто вел съемку этой встречи. Сам Штрахе возлагает ответственность на "преступные сети" и назвал случившееся "политической атакой" против правительства.

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