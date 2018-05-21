Вице-президент США назвал "обманом" президентские выборы в Венесуэле
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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Выборы президента Венесуэлы были мошенническими, и Вашингтон не намерен игнорировать страдания венесуэльского народа, заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.
"Выборы в Венесуэле были обманом: в них не было ни свободы, ни справедливости. Нелегитимные результаты этого фальшивого процесса нанесли очередной удар демократии в Венесуэле", - говорится в заявлении вице-президента.
"Каждый день тысячи венесуэльцев бегут от жестких притеснений и гнетущей бедности... США не намерены сидеть, сложа руки, пока Венесуэла разрушается, а страдания ее храброго народа продолжаются", - отметил М.Пенс.
Он подчеркнул, что "Америка выступает против диктатуры", а также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "допустить ввоз в страну гуманитарной помощи".
Ранее представитель госдепартамента США Хизэр Нойерт заявила, что Вашингтон не признает выборы в Венесуэле.
ла аю
Интерфакс