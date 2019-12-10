Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 3:08

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс требует привлечь к ответственности за фальсификацию информации тех, кто расследовал возможные связи президента Дональда Трампа и его предвыборной команды с Россией на президентских выборах 2016 года.

Как сообщалось, генеральный инспектор минюста США Майкл Горовиц, проводивший внутреннее расследование в ведомстве, в опубликованном по итогам докладе признал, что не было выявлено никаких фактов политической предвзятости в "российском деле".

Тем не менее, в докладе указывается на "17 значительных ошибок и недочетов", допущенных минюстом в рамках расследования в отношении Трампа и его предвыборного штаба.

"Генеральный инспектор Майкл Горовиц обнаружил "значительные неточности и упущения " в применении Акта о негласном наблюдении, которые стали одним из самых больших злоупотреблений следственной властью в нашей жизни. С того дня, как президент Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры (на выборах 2016 года - ИФ), карьерные бюрократы в министерстве юстиции стремились опорочить президента и нашу администрацию, в том числе фальсифицировать информацию и скрывать правду. То, что произошло, никогда не должно повториться с любым президентом или любой администрацией в будущем, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в распространенном заявлении Пенса.

О своем несогласии с выводами доклада генерального инспектора о правомерности расследования, которое заявил также генпрокурор Уильям Барр.

"Отчет генерального инспектора теперь ясно показывает, что ФБР начало навязчивое расследование президентской кампании в США, опираясь на самые незначительные подозрения, которые, на мой взгляд, были недостаточны для оправдания предпринятых шагов", - цитирует заявление генпрокурора агентство Associated Press.

Расследование ФБР было начато тайно в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и в итоге было передано бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

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