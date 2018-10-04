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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 9:14 04.10.2018 - 09:14

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс выступит с обвинением Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре, сообщило агентство Bloomberg.

Агентство располагает выдержками из речи, которую Пенс прочтет в четверг в вашингтонском университете Гудзон. В ней утверждается, что Китай проводит пропагандистскую кампанию, использует шпионаж и принуждение, чтобы повлиять на мнение американцев.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Китай в попытках вмешательства.

Сейчас между странами обострились отношения, поскольку США пытаются ограничить импорт из Китая и поддержать собственных производителей. Из-за этого разгорелась экономическая война, в ходе которой повышаются пошлины с обеих сторон. Китай уже успел обвинить США в атаке на свой суверенитет.

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