Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили вопросы, связанные с предстоящей встречей главы украинского государства с президентом Дональдом Трампом, сообщил Белый дом.
"Вице-президент поговорил сегодня по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в развитие их продуктивной встречи 1 сентября в Варшаве, и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что "вице-президент подтвердил непоколебимую поддержку со стороны суверенитета и территориальной целостности Украины", а также усилий администрации Украины в деле "борьбы с коррупцией посредством законодательных реформ".
Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что "Владимир Зеленский подчеркнул большое значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны".
Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.
"Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Зеленский проинформировал Пенса о реформах, направленных на искоренение коррупции в Украине.
1гк бм