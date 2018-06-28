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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 7:25 28.06.2018 - 07:25

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс не стал отвечать на вопрос журналиста о том, как он оценивает заявление президента Дональда Трампа о необходимости возвращения России в G7, сообщает агентство Bloomberg.

Такой вопрос корреспондент агентства задал в ходе интервью с М.Пенсом, который ответил: "Своим видением этого я поделюсь с президентом".

Вице-президент сообщил, что в ходе планируемого российско-американского саммита будет осуждаться широкой круг вопросов, в том числе "экономические отношения между США и Россией и со странами мира".

М.Пенс не исключил, что на переговорах может быть поднят вопрос о "российском следе" в американских выборах, отметив, что Д.Трамп уже поднимал его на предыдущей встрече с российским президентом, и добавил: "Я предполагаю, что он обсудит это с ним снова".

1гк ки

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