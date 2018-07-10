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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 1:41 11.07.2018 - 01:41

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего саммита с российским лидером Владимиром Путиным попытается определить, есть ли способ добиться прогресса в отношениях между двумя странами, считает американский вице-президент Майк Пенс.

"Как президент (США Д.Трамп - ИФ) заявлял неоднократно, он всегда верит в переговоры. Он верит в то, что нужно садиться с лидерами других стран друг напротив друга и определять, есть ли способ добиться прогресса в отношениях. Я думаю, что он направляется на этот саммит (с президентом РФ В.Путиным - ИФ) во многом с таким настроем", - сказал вице-президент в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос журналиста, является ли В.Путин "другом или врагом", М.Пенс ответил: "Президент четко дал понять, что у нас с Россией противоречащие друг другу интересы. Но это не отменяет того факта, что в случае с Сирией, где вовлечены российские военные на стороне режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада, а наши вооруженные силы храбро борются за уничтожение очага ИГИЛ (запрещено в РФ), нам нужно найти способ работать общими усилиями, чтобы добиться долгосрочного решения".

"У нас есть и вопросы, касающиеся Украины, и другие проблемы, имеющиеся в отношениях между странами", - добавил он.

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