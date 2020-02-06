Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 5:36

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс отпраздновал оправдание Дональда Трампа в Сенате при голосовании по импичменту главы государства в среду во время предвыборного мероприятия в Кэмп Хилле, штат Пенсильвания.

"Вы знаете, удивительно думать о том, что после нескольких месяцев фальшивого расследования, партийного импичмента, все кончено, Америка", - сказал он.

"Я здесь по одной причине и только по одной причине, потому что Пенсильвания и Америка нуждаются в еще четырех годах президента Дональда Трампа в Белом доме", - добавил Пенс.

Американские сенаторы в среду признали невиновным президента США Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс США. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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