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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 18:35 11.10.2018 - 18:35

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс заявил, что странам Латинской Америки следует воздержаться от углубления экономических отношений с Китаем.

Такие заявления прозвучали в Вашингтоне на встрече М.Пенса с лидерами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, а также с министром иностранных дел Мексики.

"Я обращаюсь ко всем нациям, чьи представители присутствуют здесь сегодня. Я обращаюсь от лица администрации США в то время, как вы выстраиваете коммерческие отношения с другими нациями - такими, как Китай. Мы призываем вас стремиться к прозрачности (в ходе построения отношений с КНР - ИФ), а также следить за вашими и нашими интересами в долгосрочной перспективе", - сказал вице-президент.

По данным СМИ, целью этой встречи стало обсуждение проблемы иммиграции в США, которую американский президент Дональд Трамп оценивает в качестве важнейшей. Вице-президент США, в частности, заявил, что Вашингтон готов принимать иммигрантов из государств региона лишь в том случае, если они пересекают американскую границу на законных основаниях.

СМИ напоминают, что в последнее время Китай усилил сотрудничество со странами Латинской Америки с целью получения природных ресурсов, опережая в этой сфере Соединенные Штаты.

1тэ аю ан

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