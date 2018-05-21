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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония приведения к присяге нового директора ЦРУ Джины Хаспел состоялась в понедельник в штаб-квартире этой спецслужбы в Лэнгли в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и ряда министров администрации США.

Присягу на посту главы ЦРУ у Дж.Хаспел принял вице-президент США.

Ранее кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ одобрило большинство членов сената Конгресса США. Как свидетельствуют итоги голосования, 54 сенатора из 100 высказались "за" кандидатуру Дж.Хаспел, "против" - 45.

До проведения финального голосования в верхней палате Конгресса Дж.Хаспел также прошла процедурное голосование, набрав 54 голоса "за" и 44 "против", гарантируя, таким образом, себе утверждение на пост главы ЦРУ.

16 мая комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ.

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Интерфакс