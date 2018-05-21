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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 17:28 21.05.2018 - 17:28

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония приведения к присяге нового директора ЦРУ Джины Хаспел состоялась в понедельник в штаб-квартире этой спецслужбы в Лэнгли в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и ряда министров администрации США.

Присягу на посту главы ЦРУ у Дж.Хаспел принял вице-президент США.

Во время церемонии президент США Дональд Трамп заявил, что Дж.Хаспел подходит на эту должность как никто другой в стране.

"Джина Хаспел прослужила в этом агентстве 30 лет, продемонстрировав незаурядные способности и преданность. Никто в этой стране не обладает лучшей квалификацией для этой ключевой должности, чем вы. Вы живете в ЦРУ, вы живете ЦРУ, вы дышите ЦРУ, и теперь вы возглавите ЦРУ, мои поздравления", - сказал Д.Трамп.

Ранее кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ одобрило большинство членов сената Конгресса США. Как свидетельствуют итоги голосования, 54 сенатора из 100 высказались "за" кандидатуру Дж.Хаспел, "против" - 45.

До проведения финального голосования в верхней палате Конгресса Дж.Хаспел также прошла процедурное голосование, набрав 54 голоса "за" и 44 "против", гарантируя, таким образом, себе утверждение на пост главы ЦРУ.

16 мая комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ.

Ранее, во время слушаний в сенате, Дж.Хаспел заявляла, что Россия представляет собой угрозу для США.

"Именно в компетенцию ЦРУ входит своевременное предоставление лицам, кто принимает решения, достоверных оценок нынешней серьезной угрозы от России. Вмешательство в выборы - лишь один из примеров растущей угрозы, которая исходит от России (так же как и от других государств и негосударственных сил) в адрес США", - сказала она в ходе слушаний.

По ее словам, "в то время как ЦРУ является важным участником этой дискуссии, эффективное понимание российской угрозы, противодействие ей требует координации и сотрудничества на уровне всей федеральной администрации".

"Я полагаю, что мой длительный опыт работы по российскому направлению уникальным образом подготовил меня к осознанию серьезной угрозы, которую представляет Россия, и к эффективному ответу на нее", - подчеркнула Дж.Хаспел.

кю аю

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