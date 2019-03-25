Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 1:39

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс назвал день, когда генпрокурор США Уильям Барр признал отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время президентских выборов 2016 года "великим днем для Америки".

"Сегодня великий день для Америки, президента Трампа и всей нашей администрации. После двух лет расследования и безрассудных обвинений со стороны многих демократов и представителей средств массовой информации специальный прокурор подтвердил то, что говорил президент Трамп: не было никакого сговора между кампанией Трампа и Россией во время выборов 2016 года", - следует из заявления вице-президента.

Он добавил, что генпрокурор подтвердил отсутствие какого-либо препятствования правосудию со стороны Д.Трампа.

"Эту полную поддержку президента Соединенных Штатов и нашей кампании должен приветствовать каждый американец, который дорожит правдой и честностью наших выборов", - отметил М.Пенс.

Генпрокурор США У.Барр в воскресенье передал Конгрессу письмо, в котором резюмировал ключевые выводы расследования Р.Мюллера о предполагаемых связях кампании Д.Трампа с Россией.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы помешать выборам 2016 года. В письме также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

Однако У.Барр сделал вывод о невиновности Д.Трампа после рассмотрения доклада спецпрокурора.

"После рассмотрения окончательного доклада специального прокурора по этим вопросам; консультаций с должностными лицами Департамента, включая канцелярию юрисконсульта; и, руководствуясь принципами федерального обвинения, благодаря которым принимаются решения о предъявлении обвинений, заместитель генерального прокурора Род Розенштейн и я пришли к выводу, что доказательств, разработанных в ходе расследования специального прокурора недостаточно, чтобы установить, что президент совершил препятствие правосудию", - следует из письма У.Барра.

Сам президент США в воскресенье по итогам публикации послания генпрокурора У.Барра вновь заявил об отсутствии какой-либо связи его предвыборной кампании с Россией.

"Нет вмешательства, нет препятствий, полнейшее оправдание", - написал он в Twitter, сопроводив сообщение лозунгом "Сохраним Америку великой".

1вз ад

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