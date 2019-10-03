Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 20:28

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс в четверг выступил в поддержку планов американской администрации расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Я думаю, американский народ имеет право знать, если (бывший - ИФ) вице-президент США или его семья получили выгоду от его должности вице-президента при предыдущей администрации", - цитирует издание The Hill слова Пенса, сказанные журналистам в штате Аризона.

Он пояснил, что обладание вторым по значимости постом в администрации США дает его обладателю очень весомые полномочия.

Вице-президент также напомнил, что "одна из причин, по которой нас (команду президента США Дональда Трампа - ИФ) выбрали для работы в Вашингтоне, это осушить болото" политической коррупции.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

В четверг Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследования в отношении деятельности Джо Байдена и его компаний.

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