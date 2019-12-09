Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 12:04

Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Санкции, введенные WADA против РФ в связи с допинговым скандалом, - недостаточно жесткие, заявила в понедельник вице-президент этого агентства Линда Хеллеланд.

"Этого недостаточно", - приводит ее слова BBC.

"Я хотела, чтобы были введены такие санкции, которые было бы невозможно смягчить", - пояснила Хеллеланд. "Мы обязаны, ради "чистых" спортсменов, имплементировать как можно более жесткие ограничительные меры", - добавила она.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на участии россиян в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. "Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю", - сказал Ганус "Интерфаксу".

23 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполнительному комитету WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса.

Позже комитет опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

Также, согласно рекомендациям, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральной форме и получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна.

Таким образом, Олимпийские игры в Токио могут стать вторыми после Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, где россиян, вероятно, обязуют выступать без указания национальной принадлежности.

Кроме этого под вопросом может оказаться участие РФ в ряде других спортивных мероприятий.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях.

В то же время WADA не стало вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов в спортивных состязаниях на каких бы то ни было условиях.

Решение WADA, как отмечает BBC, не помешает сборной РФ принять участие в чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Это связано с тем, что организатор турнира - УЕФА не фигурирует в составленном антидопинговым агентством перечне "крупнейших спортивных организаций", на которые распространяются решения WADA по борьбе по борьбе против допинга.

Мировые СМИ отмечают, что, вероятно, российская сторона оспорит решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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