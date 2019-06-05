Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 19:33

Рим. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Итальянские вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо выступили с критикой в адрес Еврокомиссии, после того, как она рекомендовали ввести в Италии процедуру по снижению госдолга.

"Очень надоедает, что каждый день находится новая причина, чтобы плохо говорить об Италии и о нашем правительстве", - написал Ди Майо в среду в Facebook.

Ди Майо заверил, что "Италия серьезная страна, которая соблюдает данное слово", и ее представители "отправятся в Европу и со всей ответственностью сядут за стол переговоров".

Он также заявил, что процедура, которую рекомендует провести в отношении итальянского бюджета ЕС, "касается долга, созданного Демократической партией в 2017 и 2018 году".

"Годами мы отдаем и ничего не получаем взамен или же получаем меньше, чем следует, годами нас полностью игнорируют, например, по вопросу мигрантов. На нас взваливают всю ношу и, будто этого недостаточно, нам читают мораль", - заявил Ди Майо.

Другой вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал меры ЕС по сокращению расходов, санкциям и режиму строгой экономии, заявив, что на их фоне "только растет долг, бедность, нестабильность и безработица".

Единственным способом уменьшения уровня госдолга Сальвини назвал снижение налогов.

"Мы не просим деньги у других. Мы хотим только инвестировать в труд, рост, исследования и инфраструктуру. Я уверен, что в Брюсселе с уважением отнесутся к подобному желанию", - написал Сальвини в Facebook.

Еврокомиссия в среду рекомендовала начать процедуру устранения чрезмерного дефицита бюджета в отношении Италии. В результате этой процедуры Италию могут оштрафовать на значительную сумму за нарушение бюджетных правил ЕС, по данным СМИ, штраф может составить более 3 млн евро.

Госдолг Италии, согласно последнему докладу Еврокомиссии, составил 132,2% ВВП в 2018 году, что значительно выше лимита в 60%, установленного ЕС. Рекомендацию Еврокомиссии должны в ближайшие недели рассмотреть страны-члены ЕС.

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