Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 21:13

Париж. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер и глава МИД Алжира Рамтан Ламамра в среду заверил, что президент страны Абдельазиз Бутефлика принял решение отложить выборы главы государства не для того, чтобы подольше оставаться у власти, а лишь чтобы не допустить раскола в алжирском обществе.

"Речь не идет о том, чтобы оставаться у власти в течение еще нескольких недель или месяцев", - сказал Р.Ламамра в эфире алжирского радио, комментируя решение президента страны перенести на более поздний срок выборы.

"Главный приоритет (президента страны - ИФ) заключается в том, чтобы объединить алжирцев и позволить им вместе двигаться к лучшему будущему", - отметил Р.Ламамра.

По его словам, проведение выборов отложено, так как в настоящее время они могут привести к "разделению" алжирского общества.

Р.Ламамра заявил, что перенос выборов на более поздний срок "гарантирует стабильность и нормальное функционирование всех институтов власти".

Ранее на этой неделе 82-летний президент Алжира А.Бутефлика объявил о решении отказаться от планов выдвижения кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении отложить проведение выборов в стране на более поздний срок. Изначально они были намечены на 18 апреля.

А.Бутефлика заявил, что создаст новое правительство и специальное ведомство, которые будут работать над проектом новой конституции. В нем будут учтены требования участников протестов. По его словам, после этого в Алжире этот проект будет вынесен на референдум.

Отказ А.Бутефлики от участия в выборах последовал на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства.

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