Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 9:31

Пекин. 9 января. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минкоммерции Китая.

По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ отправится для этого в Вашингтон 13 января и пробудет там до 15 января.

Гао Фэн отметил, что стороны поддерживают тесные контакты, других деталей он не привел.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Twitter, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

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