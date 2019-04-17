Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 10:33

Рим. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии и глава МВД страны Маттео Сальвини видит высокие риски проникновения террористов в числе мигрантов из Ливии, направляющихся в Италию, сообщает в среду итальянское радио "Раи 1".

М.Сальвини заявил, что Италия не намерена пропускать лодки, на которых прибывают мигранты из Ливии, в Италию.

"В ливийских тюрьмах содержатся сотни террористов. И риск проникновения террористов на лодки (с мигрантами - ИФ) - это несомненный факт. И это еще одна причина, по которой я утверждаю: в Италии они не высадятся", - сказал М.Сальвини.

В настоящее время в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

Премьер-министр правительства национального согласия Файез Сарадж на этой неделе заявил в интервью итальянской газете "Коррьере делла сера", что в результате эскалации в Ливии в Италию могут направиться порядка 800 тыс. мигрантов из Ливии.

М.Сальвини является лидером партии "Лига", выступающей против того, чтобы Италия принимала на своей территории беженцев из африканских и арабских стран.

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