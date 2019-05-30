Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 18:16

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что он готов к краху правящей коалиции, если не сможет совместно с партнером - движением "Пять звезд" - реализовать проекты в налоговой сфере, а в области инфраструктуры, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным двух источников, присутствовавших на закрытой встрече Сальвини с законодателями, вице-премьер допустил возможность того, что в течение следующих трех месяцев "Лига" и "Пять звезд" могут прекратить союзнические отношения.

В то же время Сальвини сказал, что нынешняя коалиция может просуществовать еще четыре года в том случае, если "Лига" и "Пять звезд" достигнут согласия по ряду вопросов.

Накануне также стало известно, что глава популистского движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо в четверг проведет интернет-голосование, по итогам которого станет ясно, нужно ли ему оставаться на этой должности.

Ди Майо - вице-премьер Италии. Его движение заняло в стране третье место по итогам выборов в Европарламент. Этот результат - хуже, чем ожидалось, и именно поэтому теперь политик решил поставить вопрос о своем дальнейшем пребывании в роли лидера "Пяти звезд".

Зато другой участник правящей коалиции - также считающаяся популистской правая партия "Лига" во главе с Сальвини - на выборах в Европейский парламент уверенно заняла первое место в Италии.

1тэ аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!