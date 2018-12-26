Вице-премьер Италии пообещал посетить пострадавший от землетрясения район Сицилии

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 15:10

***Премьер Италии пожелал скорого выздоровления пострадавшим в землетрясении

Рим. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо пообещал в четверг посетить провинцию Катания, которая пострадала от землетрясения, спровоцированного проснувшимся накануне Рождества вулканом Этна.

"Завтра утром я вместе с главой департамента гражданской защиты Анджело Борелли буду в районе Катании, чтобы встретится с гражданами, пострадавшими от землетрясения, и местными властями", - написал он в среду в Twitter.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что он постоянно поддерживает контакты с А.Борелли по вопросу землетрясения.

"Я благодарю работников скорой помощи, которые немедленно мобилизовались, а также желаю пострадавшим скорого выздоровления", - написал он в Twitter.

Вице-премьер Маттео Сальвини, в свою очередь, поблагодарил пожарных, которые помогали разбирать завалы в Катании, за их работу.

Подземный толчок на глубине около километра магнитудой 4,8 был зарегистрирован в 3:19 по местному времени (5:19 мск) в окрестностях проснувшегося ранее вулкана Этна. В результате землетрясения пострадали 28 человек: из них 10 были доставлены в больницы на автомобилях скорой помощи, а 18 обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Больше всего в результате землетрясения пострадали коммуна Санта-Венерина, Дзафферана-Этнэа, Ачиреале, Ачи-Сан-Антонио, Ачи-Катена и Ачи-Бонаккорси, сообщают СМИ. От подземного толчка пострадали 15 частных домов, а также несколько церквей.

Вулкан Этна активизировался утором 24 декабря, из-за чего итальянские СМИ прозвали активность вулкана "рождественским извержением". Вулкан выбросил столб пепла, что затруднило работу аэропорта Катании, которая в настоящее время полностью восстановлена. Во вторник сообщалось о том, что из-за извержения вулкана произошло более 750 подземных толчков, некоторые из которых достигали магнитуды 4, однако сведений о пострадавших и разрушениях на тот момент не поступало.

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