Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 16:08

*** Он не против того, чтобы Россия "вошла в Европу"

Рим. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейские санкции в отношении России бесполезны для экономики Италии и даже могут ей навредить, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

"Санкции против России бесполезные, а может - даже вредные для итальянской экономики. Они не помогают решению проблем в Европе. Вместо того чтобы строить предположения о вхождении Турции в Европу, я предпочел бы, чтобы в Европу вошла Россия", - сказал М.Сальвини, находясь в провинции Катания на Сицилии.

"Мне кажется, что к нашей истории, к нашей культуре, к нашей экономике и к нашим традициям гораздо ближе такая страна как Россия, а не такая, как Турция", - отметил итальянский политик.

Италия занимает одну из наименее радикальных позиций в ЕС по отношению к антироссийским санкциям. Так, руководство Италии неоднократно высказывало надежду на улучшение отношений между Россией и ЕС. Сам М.Сальвини называл санкции в отношении России абсурдом и выступал против них.

1мм во ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!