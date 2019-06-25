Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 10:44

Берлин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Украинского боксера Владимира Кличко в минувшее воскресенье пришлось эвакуировать с арендованной яхты из-за пожара, сообщает во вторник немецкое издание "Бильд".

По данным газеты, Кличко вместе с семьей находился на яхте между Ибицей и Мальоркой. В машинном отделении судна начался пожар, волны были высокие, и люди, находившиеся на судне, подали сигнал бедствия. Всех эвакуировала спасательная команда побережья Ибицы.

Сообщается, что пожар потушили, но причину его пока установить не смогли. Кличко поблагодарил команду своей яхты и спасателей.

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