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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 9:44 14.06.2018 - 09:44

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл выступил с осуждением в адрес австралийских солдат в Афганистане, которые в 2007 году вывесили флаг фашистской Германии на внедорожнике Land Rover LRPV вооруженных сил страны, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Это было абсолютно неправильно, но командование предприняло меры. Это совершенно неприемлемо", - приводит АП слова М.Тернбулла.

Отмечается, что минобороны страны провело расследование, и установило имя военнослужащего, который установил флаг на боевую машину.

"Министерство обороны отвергает все отвратительное, что символизирует этот флаг. Ни этот флаг, ни его использование не соответствуют ценностям министерства", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее австралийский телеканал Эй-Би-Си опубликовал фотографии, снятые в Афганистане в 2007 году. На снимках, в том числе запечатлен флаг фашистской Германии, развевающийся над бронеавтомобилем.

1кю ар

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