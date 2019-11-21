Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 8:31

***В Сиднее намерены ввести ограничения на потребление воды

Лондон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Австралии обратились к жителям штата Виктория на юго-востоке страны с призывом оставаться в помещениях из-за возникновения новых очагов лесных пожаров, поскольку уже "слишком поздно" эвакуироваться, сообщило в четверг издание The Guardian.

"Вы находитесь в опасности. Действуйте сейчас, чтобы защитить себя. Слишком поздно уходить. Самый безопасный вариант - укрыться в помещении немедленно", - говорится в предупреждении пожарного управления штата Виктория.

Сообщается, что к 12:00 по местному времени (4:00 мск) возникло более 60 очагов пожаров по всему штату, в частности близ городов Рочестер, Страталлан, Эчака и Балларат.

Отмечается, что службы пожарной безопасности пытаются сдержать распространение пожаров, сбрасывая воду с вертолетов.

Ранее власти штата Виктория впервые за 10 лет объявили красный уровень опасности, который указывает на то, что пожары могут распространяться стремительно, а их характер отличается непредсказуемостью и неуправляемостью.

В свою очередь жителям Сиднея рекомендовали держать детей в помещении из-за густого дыма, который стоит над городом уже третий день: город окутан густым смогом из-за непрекращающихся пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

Власти Сиднея также намерены ввести жесткие ограничения на потребление воды. В частности, с декабря жителей будут штрафовать в случае использования воды для полива садов и мытья автомобилей.

Жители города требуют от премьер-министра страны Скотта Моррисона решить проблемы, связанные с изменением климата.

Ранее сообщалось, что один из очагов пожаров в Австралии уничтожил около 1 млн гектар сельскохозяйственных земель и лесов, а также более 400 домов.

Около двух недель пожарные в Австралии ведут борьбу с многочисленными опасными лесными пожарами. Они вызваны, среди прочего, продолжительной засухой.

Из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек.

1ви аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!