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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 10:21 08.06.2018 - 10:21

Берлин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийские власти по результатам проверки намерены закрыть семь мечетей, действующих на территории страны, и выдворить из страны несколько мусульманских проповедников, сообщает в пятницу немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

"Обществам, существующим параллельно с традиционным австрийским обществом, исламу в политике, а также радикализации, нет места в нашей стране", - приводит издание слова С.Курца.

По данным "Зюддойче цайтунг", четыре мечети будут закрыты в Вене, две - в Верхней Австрии и еще одна - в федеральной земле Каринтия. Среди них числится мечеть радикальной группировки "Серые волки".

Такой шаг сделан после проведения расследования, касающегося пропаганды, которая противоречит конституции Австрии, а также незаконного финансирования деятельности мечетей из-за рубежа.

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