Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 19:10

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Переходный совет Южного Йемена - сепаратистов на юге страны - объявил, что вводит в Адене круглосуточный комендантский час на три дня, начиная с полуночи среды, после того, как в городе выявили пять случаев коронавируса, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

До этого, напоминает "Дейли стар", в Йемене, где с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, был зафиксирован лишь один случай коронавируса. Однако в ООН ранее выражали беспокойство в связи с тем, что вирус может распространяться бесконтрольно в стране, система здравоохранения которой была разрушена многолетним конфликтом.

Аден является временным местом пребывания йеменского правительства после того, как его противники - повстанцы-хуситы - изгнали его в 2014 году из столицы Саны.

Однако в минувшее воскресенье Переходный совет Южного Йемена заявил о введении с полуночи 25 апреля самоуправления в провинциях юга страны, в том числе в Адене. Совет обвинил йеменское правительство в невыполнении своих обязательств.

В Эр-Рияде в 2019 году состоялось подписание мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами из Переходного совета. Саудовская Аравия в йеменском конфликте занимает сторону правительства Йемена, а совет поддерживают ОАЭ

"Дейли стар" отмечает, что по мнению медиков, коронавирус в нынешних условиях способен быстро распространяться в Йемене, где 24 млн человек - 80% населения - зависит от гуманитарной помощи, а 10 млн грозит голод.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!