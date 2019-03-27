Кабул. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Власти восточной афганской провинции Нангархар объявили о ликвидации крупной группы боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация), сообщил в среду афганский телеканал Noor TV.
По данным местных властей, в ходе операции полицейского спецназа накануне ночью в районе населенного пункта Абула Хейл уезда Ачин провинции Нангархар уничтожена вооруженная группа ИГИЛ численностью 87 человек. Среди убитых боевиков - полевой командир, уроженец пакистанского Пенджаба Фарук Исам, отмечается в сообщении.
вш