Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 6:09

Кабул. 19 ноябрь. ИНТЕРФАКС - Один из лидеров входящей в экстремистское движение "Талибан" (запрещено в РФ) террористической сети "Хаккани" Анас Хаккани и двое других главарей талибов освобождены властями Афганистана и уже находятся в Дохе, сообщил во вторник со ссылкой на источник телеканал Tolo News.

"Анас Хаккани и двое других главарей талибов были освобождены в понедельник утром и находятся в Дохе под домашним арестом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что троих террористов должны были обменять на двух иностранных преподавателей Кабульского Американского университета - гражданина США Кевина Кинга и австралийца Тимоти Викса, захваченных талибами в августе 2016 года.

При этом в сообщении не говорится, освобождены ли иностранцы.

Между тем вторник утром пресс-секретарь главы афганского государства Седик Седикки сообщил в твиттере, что президент Ашраф Гани накануне обсуждал освобождение из правительственной тюрьмы трех главарей талибов с госсекретарем США Майком Помпео и советником американского лидера по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном.

"Официальные лица США вновь заявили о своей поддержке решения президента Гани (освободить талибов - ИФ) и обязались тесно сотрудничать, чтобы отреагировать на любое возможное насилие со стороны талибов в случае, если группа не ответит добросовестно. Обе стороны согласились с тем, что прекращение огня и (или) сокращение масштабов насилия является необходимым предварительным условием для начала межафганских переговоров для достижения политического урегулирования", - написал Седикки в твиттере.

Президент Афганистана объявил об освобождении из афганской правительственной тюрьмы Баграм трех лидеров талибов еще неделю назад. Заключенные, по данным афганских СМИ, были переправлены в Катар, но позже было сообщено, что обмен по неизвестным причинам не состоялся и талибы возвращены в афганскую тюрьму.

ав

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