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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 18:27 17.06.2018 - 18:27

Кабул. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Афганистана продлило одностороннее прекращение огня еще на десять дней, сообщил вечером в воскресенье на своей страничке в Facebook заместитель пресс-секретаря президента страны Шаххусайн Муртазави.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня "в связи с празднованием Ид аль-Фитр". Теперь же правительственные войска будут соблюдать режим перемирия до 29 июня. При этом Муртазави отмечает, что в случае нападения, правительственные силы имеют право на ответные меры.

Лидеры радикального движения "Талибан" (запрещено в России) заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня. Воспользовавшись перемирием, боевики "Талибана" участвовали вместе с военными и населением в совместных празднованиях по случаю завершения месяца Рамазан. В воскресенье "Талибан" официально уведомило о завершении трехдневного перемирия. В заявлении, распространенном движением в СМИ, говорилось, что талибы "прекращают перемирие и возобновляют боевые действия против войск США и их марионеточного режима в Кабуле".

Глава военной комиссии "Талибана" Сардар Ибрагим распорядился прекратить перемирие в воскресенье в 20 часов по местному времени (18-30 по Москве). Любой вооруженный представитель противника после 20 часов должен быть арестован или убит, говорилось в сообщении.

В то же время в воскресенье вечером местные СМИ со ссылкой на неназванный источник в движение сообщили, что талибы могут продлить сроки перемирия, если правительство выполнит ряд условий. Источник в движении "Талибан" сообщил, что вопрос о мире и войне с правительством обсуждался Шурой движения (руководящим советом), одно из главных требования радикалов - вывод иностранных войск из страны.

"Последнее выступление Гани было разочаровывающим, он должен подробно остановиться на выводе оккупационных сил из страны, установить для них временные рамки", - цитируют СМИ представителя "Талибан".

ри аг

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